Deva oluyor! Her sabah bunu yiyin! Yağ, ödem, toksin, şişkinlik, tansiyon, diyabet çözüp atacak!

Kilo kontrolü ve kiloyu korumak da en az kilo vermek kadar önemlidir. Zayıflama süreci bittikten sonra, kaybettiğiniz kiloları tekrar ani bir şekilde geri almamak için yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Bunun yanı sıra hızlı kilo vermek için de yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Kilo verme sürecinde vücut, ihtiyaç duyduğu besin ögelerinden uzak tutulmamalıdır. En hızlı kilo verme yöntemlerini uygulamak için uzman hekim görüşü alınmalıdır. Bu yazımızda sizlere hızlı kilo vermek için yapılması gerekenleri anlatmaya çalıştık.

Hayatımız boyunca bazen hızlıca kilo vermek isteriz. Hızlıca kilo vermek için bazı diyetler, detokslar ve besin takviyeleri deneriz ancak kilo verme konusunda istikrarlı davranabilmek bütün detokslardan ve diyetlerden daha önemlidir. Artık fazla kilolarınızdan kurtulmak hayal değil. İki haftada 10 kilo vermek istiyorum diyenler, bu yazıyı kesinlikle okumalısınız. İşte en hızlı kilo verme yöntemleri…

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Hızlı kilo verme artık o kadar zor değil! Sizin için kilo vermenizi hızlandıracak birkaç yöntemi açıklıyoruz. İşte hızlı zayıflama yolları;



Çok düşük kaloriler ile beslenmeyin. Kilo vermek basit bir matematiktir. Aldığımız kaloriden fazlasını yakarsak kilo veririz. Bu duruma kalorik açık yaratma adı verilir. Ancak bunu yaparken çok düşük kalori alırsak ileride vücut direncinde düşme, hastalık, kas kaybı gibi problemler yaşanabilir. Bu yüzden kendinizi aç bırakmak yerine kilo nasıl verilir sorusuna dengeli ve düzenli beslenerek cevabını verebiliriz.

Geç saatlerde yemek yemeyin. Geç saatlerde yemek yemek özellikle yemekten kısa süre sonra uyuyorsanız bazı sağlık sorunları yaratabilir. Bu sebeple zayıflamak için yapılması gerekenler sorusuna verilecek diğer yanıtlardan biri, gece yatmadan en az 3 saat önce öğün alımını kesmeniz olacaktır.

İçtiğiniz su miktarını arttırın. Su kilo vermek için oldukça önemlidir. Toksinlerin vücuttan atılması için böbreklerde süzülmesi gerekir, bu süreci en hızlı ve en dengeli şekilde yönetebilmek için gün içerisinde içtiğiniz su miktarını arttırmak oldukça önemlidir. Su, sadece detoks yapmanıza yardımcı olmayacak aynı zamanda yağ yakımınızı da hızlandıracaktır.

Daha erken uyuyun. Az uyumak, kortizol miktarını arttırır ve bu durum stres miktarınızın da artmasına sebep olur. Stresli olduğunuz zaman vücudunuz sakinleşmek için yemek yemek isteyecektir. Bu yüzden daha uzun ve düzenli uykular kolay zayıflamak için önemlidir.

Kahve için. Kahve, bazal metabolizma hızını arttırır ve yağ yakımını hızlandırır. Kahve içtiğinizde daha çok yağ yakarsınız.

EN HIZLI KİLO VERME YÖNTEMLERİ

Fazla kilolar ile uğraşan birçok birey, hızlı bir şekilde kilo vermek ister. Hızlı kilo verebilmek için, günlük beslenme düzeninizi ve yaşam standartlarınızı kilo vermeye odaklamalısınız. Öncelikle bilmeniz gerekiyor ki hızlı kilo verdiren şok diyetler asla uygulanmamalıdır. Bu diyetler hızlıca kilo vermenizi sağlayabilir ancak verdiğiniz kiloları aynı hızda geri alırsınız. Hatta bazen sadece kiloyu geri almakla da kalmaz, çok daha büyük sağlık sorunlarıyla bile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İşte hızlıca kilo vermek için yapmanız gerekenler;

Şok diyetlerden uzak durun. Herkes 10 günde 10 kilo vermek ister ama her metabolizmanın bir kilo kaybı sınırı vardır. Bu şok diyetler, hayatınızı tehlikeye atabilir.

Öğün atlamayın. Ne yaparsanız yapın asla öğün atlamayın. Öğün kaçırırsanız yağ yakımı duracak ve kilo verimi yavaşlayacaktır.

Egzersiz yapmayı unutmayın. Sporu ve egzersizleri rutin hale getirin. Egzersiz, diyet ile kombine edildiğinde sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi kolaylaştıracaktır.

Her gün tartılmayın. Kilo verme sürecindeyken en sağlıklısı haftada 1 kere tartılmaktır. Her gün tartılmak kilo veremediğinizi düşündürecek ve sizi strese sokacaktır. Stres ise kilo verme hızınızı yavaşlatacak ve gerçekten kilo kaybedememenize neden olacaktır.