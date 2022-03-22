DEVA kendisine bile deva olamadı! Ali Babacan'a peş peşe istifa şoku

DEVA Partisi Mersin’de Tosunlar İlçe Başkanı Ramazan Özen, Akdeniz İlçe Başkanı Özcan Demir, Yenişehir İlçe Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç ile birlikte İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner ve İl Başkanı Yardımcısı Kurtuluş Vural partideki görevlerinden istifa etti.

AK Parti’de yol yürürken ‘siyasi münafıklık’ yaptığı ortaya çıkan bugün ise, CHP ve diğer muhalefet partileriyle iş kotaran Ali Babacan’ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi’nde peş peşe istifalar yaşanıyor.

Partideki görevlerinden istifa ettiler

DEVA Partisi Toroslar İlçe Başkanı Ramazan Özen, İl Başkanlığı'na gönderdiği dilekçe ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özen'in istifasıyla birlikte, Akdeniz İlçe Başkanı Özcan Demir, Yenişehir İlçe Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç ile birlikte İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner ve İl Başkanı Yardımcısı Kurtuluş Vural partideki görevlerinden istifa etti.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 1 yıldır büyük bir onurla yürütmekte olduğum DEVA Partisi Akdeniz İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayım, kamuoyuna duyurulur.