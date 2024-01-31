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Dünya Dev yük gemisi tehlikeli anlar yaşattı: Arjantin'de Zarate–Brazo Largo köprüsüne çarptı! Gelişmeye ilişkin açıklama geldi
Dünya

Dev yük gemisi tehlikeli anlar yaşattı: Arjantin'de Zarate–Brazo Largo köprüsüne çarptı! Gelişmeye ilişkin açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-31 00:48:00 -
Dev yük gemisi tehlikeli anlar yaşattı: Arjantin'de Zarate–Brazo Largo köprüsüne çarptı! Gelişmeye ilişkin açıklama geldi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i Entre Rios eyaletine bağlayan Zarate–Brazo Largo köprüsünün destek direğine bir yük gemisi çarptı. Ticari ilişkiler için yük taşımaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i Entre Rios eyaletine bağlayan Zarate–Brazo Largo köprüsünün destek direğine bir yük gemisi çarptı. Havaalanı güvenlik polisinin yaptığı açıklamaya göre, geminin çarpması nehir trafiğini durdurdu.

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