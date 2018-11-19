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Dev soruşturmada kritik gelişme! Putin'in adı dosyaya girdi

Danimarka merkezli Danske Bank'ın Estonya'da bulunan şubesinde 2007-2015 yılları arasında gerçekleştirilen 230 milyar dolarlık parasal işlemle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:40
Dev soruşturmada kritik gelişme! Putin'in adı dosyaya girdi

ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi. Danske Bank'ın 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işleme yönelik soruşturmayı yürüten makamlar, Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider Putin ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor.

230 milyar dolarlık şüpheli işlem

Eylül ayında Danske, yürüttüğü bir iç soruşturmada, Estonya'da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işlemlerin kara para açısından şüpheli olduğunu bildirmişti.

Ülkenin ekonomik büyüklüğünü aşıyor

Söz konusu işlemlerin büyük bir kısmı Estonya vatandaşı olmayan müşterilere aitti. Şüpheli işlem miktarı Estonya ekonomisinin büyüklüğünü bile aşmıştı. Skandalın patlak vermesinin ardından Danske'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su istifa etmek zorunda kalmıştı.

JP Morgan Danske'nin Estonya şubesine hizmet vermeyi 2013 yılında durdurmuştu. Deutsche Bank ve BofA ise iki yıl daha Estonya şubesinde hizmet vermeye devam etti.

Putin'e kadar gidiyor

Şaşırtıcı bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adı da savcıların konu ile ilgili hazırladıkları belgelerin içinde yer aldı. ABD ve Avrupa da soruşturmayı yürüten makamlar Danske'nin Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:40
  1. Avrupa
  2. Rusya
  3. Danimarka
  4. Estonya
  5. Adalet Bakanlığı
  6. Deutsche Bank
  7. Putin

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