Dev şirketten Türkiye kararı: Satışı durdurduk

Dünyaca ünlü otomotiv şirketi Toyota, Türkiye'de dizel yakıtlı otomobil satışını durdurma kararı aldı.

Türkiye'de hem üretimiyle hem de pazar payı ile ciddi bir yere sahip olan Toyota dizel yakıtlı araçların üretimini durduma kararı aldı.

Otomobil devi, Türkiye’de artık sadece hibrit ve benzinli motor satacağını duyurdu.

Dünyada ortaya çıkan emisyon problemleri, otomotiv sektörüne sıkıntılar çıkarmaya başladı.

Şirketler üretimi durdurmaya başladı

Avrupa’da dizel araçlara yönelik ortaya çıkan yasak ve kısıtlamalar sebebiyle satışlar düşerken şirketler üretimi durdurma kararları almaya başladı.

Bu kararı alanlarında başında da Japon otomotiv şirketi Toyota geliyor.

2018 Cenevre otomobil fuarında araçlarını sergilen Toyota yıl içinde Avrupa’ya dizel araç satışını durma kararını duyurmuştu.

Ana stratejilerinin hibrit olduğunu açıklayan Toyota Avrupalı yetkilisi, dizel araçlara talebin az olduğunu belirtti.

Dizel satışını durduran ilk marka oldu

Alınan kararın ardından İtalya başta olmak üzere Avrupa'da dizel üretimini durduran Toyota, Türkiye'de de dizel otomobil satışını sonlandırdı. Japon devi Türkiye'de dizel otomobil satışını bitiren ilk marka oldu.

Avrupa’da dizel otomobil üretimi durdurma kararı alan Japon otomotiv devi Toyota, Türkiye’de de benze bir karar alarak satışları sonlandırdığını duyurdu. Türkiye’de dizel üretimi durduran ilk otomotiv şirketi böylece Toyota oldu.