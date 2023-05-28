Türkiye'ye turizmde iyi haber: O bölgede buluşan TUI CEO'larından 2024 mesajları: Turist sayısını yüzde 25 artıracağız

Dünya seyahat devi TUI tarafından her yıl organize edilen Partner Update etkinliği 500’den fazla otel işletmecisinin katılımıyla Antalya’daki Rixos Premium Belek’te gerçekleşti.

2023 sezonu için 14 farklı kaynak pazardan Türkiye'ye seyahat edecek 2,2 milyondan fazla misafiri ağırlamaya hazırlanan TUI için bu durum, 2019'a kıyasla yüzde 44'lük bir artışa işaret ediyor. 2024 için ise büyümenin yüzde 19 daha fazla olması bekleyen TUI'nin tüm kaynak pazarları, hem Antalya hem de Dalaman bölgesinde tatil talebinde artış görüyor.

Burling: Türkiye'ye her yıl ortalama 2.2 milyon turist getiriyoruz

Etkinlikte söz alan TUI Piyasalar ve Havayolları CEO’su David Burling, 30 yılı aşkın süredir Türkiye ile birlikte çalıştıklarını dile getirerek, “Buraya her yıl ortalama 2.2 milyon turist getiriyoruz. Türkiye ile güçlü işlere imza atıyor ve bundan da mutluluk duyuyoruz. TUI’nin dünya çapındaki konsept otellerinin yüzde 20’si Türkiye’de yer alıyor ve 600’den fazla otelle direkt olarak iletişim halindeyiz. Bu bizim için önemli bir partnerlik ifade ediyor” dedi.

Destinasyonlar arasında Türkiye’nin liderliğini sürdürdüğünü belirten Burling, “Kalite, TUI ailesi olarak bizim için çok önemli. Özellikle pandemiden sonra daha da önem kazandı. Türkiye, turizm sektöründeki kalitesi nedeni ile de önde gelen destinasyonlar arasında. İnsanlar kaliteli bir tatil istediklerinde tercihlerini buradan yana kullanıyor” şeklinde konuştu.

Baumert: 2024 sezonunda Türkiye anahtar ülke olacak

TUI’nin Merkez Bölge CEO’su Stefan Baumert, TUI olarak 2024 turizm sezonu için Türkiye planlarını açıkladı. “1 yıl önce kendime 1 milyon PAX’ı Türkiye’ye getirebilir miyiz diye sordum. Ve evet, getirdik. Antalya, bu başarının büyük bir parçası oldu. Türkiye için yeni hedefimiz 1.1 milyon pax olacak ve bunu da başaracağımıza inanıyorum” diyen Baumert, 2024 sezonu için oluşturdukları yeni strateji programında Türkiye’nin anahtar ülke konumunda bulunduğunu da ekledi. Türkiye’nin 2023 sezonundaki pazar payını önemli ölçüde artırdığı bilgisini katılımcılarla paylaşan Baumert, Türkiye için 2024 sezonunda 2022’ye kıyasla yüzde 50’den daha fazla bir büyüme planladıklarını da belirtti.

Flintham: Türkiye'ye Kuzey Ülkelerinden getireceğimiz turist sayısını yüzde 25 artıracağız

TUI’nin Kuzey Bölge CEO’su Andrew Flintham, Türkiye’nin Kuzey ülkeleri arasındaki önemine değindi: “2024 sezonunda Türkiye’ye Kuzey ülkelerinden getireceğimiz turist sayılarını yüzde 25 oranında artıracağız. Türkiye bu ülkeler için çok ama çok önemli bir destinasyon konumunda. Bu nedenle de 2024 sezonu için 1.1 milyon uçuş planladık. Bu da bizim bölgesel havaalanlarından şimdiye kadarki en büyük yaz operasyonumuz olacak.”

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Kers: Hollanda'dan Türkiye'ye 2024'te daha fazla turist getireceğiz

TUI Hollanda Genel Müdürü Arjan Kers, Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişki çok eskiye dayandığını dile getirerek, “Türkiye, Benelüks ülkelerinin yüzde 15 ile 2023 PAX’ının tamamına sahip. Antalya ise Benelüks'ün en büyük kapısı olmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki güçlü ilişkinin devamlılığı adına 2024 sezonu içinde tüm zamanların en büyük pax planlamasını yapıyoruz. Geçen senelere oranla yüzde 13’lük bir artış olacak. Antalya tabii ki en büyük destinasyon olmaya devam ediyor” dedi.

turizmajansi' aktardığı haberde: Ürün ve Satın Alma Grup Direktörü Helen Caron ise TUI’nin sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını paylaşarak, “İlk günden bu yana seyahat sektöründe sürdürülebilirliği destekledik ve desteklemeye devam ediyor. Bu nedenle partnerlerimiz konusunda seçici davranıyoruz. Türkiye, sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki çoğu destinasyondan önde geliyor” şeklinde konuştu.

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