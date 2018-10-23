Dev şirkete yangın şoku! 1 milyon araç geri çağrıldı

Alman otomobil şirketi BMW, 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modellerdeki 1 milyondan fazla ilave otomobili "egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten" dolayı geri çağırıyor.

Alman lüks otomobil üreticisi tarafından yapılan açıklamada, bazı dizel araçların “egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten" dolayı gönüllü olarak geri çağrıldığı belirtildi.

BMW bu yılın ağustos ayında Güney Kore’de egzoz gazının devir daimini sağlayan modüldeki teknik bir hatanın 30 araçta yangına yol açmasından dolayı özür dilemiş, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde 480 bin aracını geri çağırmıştı. Son geri çağırma ile birlikte dünya çapında toplam geri çağrılan otomobil sayısı 1,6 milyon otomobile çıkacak.

Ücretsiz değişim yapılacak

Şirket, araçların egzoz gazının devir daimini sağlayan modülünü kontrol edecek ve herhangi bir arıza varsa parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.

Söz konusu araçların 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modeller olduğu belirtildi. Almanya’da 328 bin aracın gönüllü geri çağırmadan etkilendi.