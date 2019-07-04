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Dev şirket resmen duyurdu! 5 yıla kadar devri bitiyor

Güney Kore merkezli şirket Samsung, 5 yıl sonlara akıllı telefonların tamamen unutulacağını ve diğer akıllı cihazların daha çok kullanılacağını belirtti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:00
Dev şirket resmen duyurdu! 5 yıla kadar devri bitiyor

Samsung şirketi, 5 yıl sonlara akıllı telefonların tamamen unutulacağını söyledi.

Günümüzde kullandığımız akıllı telefonların yerini çok yakında katlanabilir telefonlar alacak. Bu da günlük hayatımızda daha fazla esnek ekran göreceğiz anlamına geliyor. Samsung Display, duvarlara, taşıtlara, giysilere ve hatta mutfak eşyalarına esnek ekranları entegre etmek için çalışıyor ve bu cihazların günlük hayatta sıklıkla kullanılacağını tahmin ediyor.

Esnek ekranların telekom endüstrisiyle birleşmesinin ardından önümüzdeki yıllarda hayatımız oldukça değişebilir. Samsung her ne kadar Galaxy Fold ile başarısız olsa da şirket sadece katlanabilir telefon değil, aynı zamanda gelecekte her alanda kullanılabilecek esnek ekranlar üretiyor.

“Diğer cihazlara odaklanıyoruz”

Samsung'un tasarım ekibi başkanı Kang Yun-Je, katlanabilir telefonların gelecekteki günlük akıllı cihazlara ulaşmak için bir adım olduğunu ve çok daha ilginç ürünlerle karşılaşacağımızı belirterek, 5 yıl içinde akıllı telefon kullanımının tamamen biteceğini ifade etti.

Kang Yun-Je, ''Katlanabilir telefonlardan daha çok akıllı kulaklıklar ve akıllı saatler gibi piyasada daha geniş bir etki yaratmaya başlayan diğer cihazlara odaklanıyoruz. 5 yıl sonra insanlar ekran giydiklerini bile fark etmeyecek'' ifadelerini kullandı.

Samsung, 5G ve yapay zekanın tamamen hayatımıza girmesiyle giyilebilir akıllı cihazların daha sık kullanılacağını tahmin ediyor. Şirket, gelecekteki teknolojiler için şimdiden yeni ürünler geliştirmeye çalışırken, Kang Yun-Je'nin yaptığı açıklamalar gelecekte teknolojinin nasıl günlük hayatımıza entegre edileceğine dair bize ipuçları veriyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:00
  1. Samsung
  2. Samsung Galaxy S5
  3. Samsung Display
  4. Samsung Display L5 LCD
  5. Galaxy Folder
  6. Esnek ekranlar
  7. Samsung'un tasarım ekibi başkanı Kang Yun-Je
  8. katlanabilir telefonlar
  9. akıllı telefon
  10. 5G
  11. yapay zeka

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