Dev şirket iflas etti: Yüzlerce şubesi olan Reno’dan haber geldi! İflaslar krizi: Yükselişi sürüyor

Almanya’daki dev şirketler krize dayanamıyor. Birden çok iflas haberleri geliyor. Bu gün ki haber ise Osnabrück şehrinden! Ülkede enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha iflas yolu göründü.

BİNLERCE ÇALIŞANI VARDI!

Almanya'nın Osnabrück kenti merkezli ayakkabı perakendecisi Reno, iflas başvurusunda bulundu. sabah'a göre: Şirkete başvurusunun ardından iflas sürecini yönetmek üzere yönetici atandı. 180 şubesi bulunan Reno, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 1894 yılında kurulan üç bin şubeli 129 yıllık ayakkabı üretici ve perakendecisi Pölking iflasını bildirmişti.

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