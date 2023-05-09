Dev şirket iflas etti: Fed verilerinde yeni detay bulundu! İflas başvurusunda kötü haber geldi! Sıcak gelişmeler

Fed verilerinde yeni detay: Bankacılık krizi bitti mi?

Bankaların Fed'den alınan acil durum borçlanması, geçen hafta büyük bir düşüş yaşadı. Ödenmemiş kredilerin çoğunluğunu oluşturan First Republic Bank'ın JPMorgan tarafından ele geçirilmesini yansıtan rakamlarda neredeyse yarı yarıya azalma görüldü.

Fed'in 3 Mayıs'a kadar olan haftada, iki arka stopajlı borç verme tesisi aracılığıyla finansal kurumlara ödenmemiş kredileri 81,1 milyar dolara geriledi. Bu, bankacılık sektörü kargaşasının Mart ayında başlamasından bu yana en düşük miktar oldu. Rakam sadece bir önceki haftada 155,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Haftalık Fed bilanço verileri, önceki hafta 73.9 milyar dolara ve geçen ay 152.9 milyar dolara ulaşan rekor seviyeye kıyasla, merkez bankasının indirim penceresi olarak bilinen geleneksel backstop borç verme programından 5.3 milyar dolarlık ödenmemiş borçlanmayı gösterdi. Yeni Banka Vadeli Finansman Programına (BTFP) olan talep de bir önceki hafta 81.3 milyar dolardan 75.8 milyar dolara düştü.

Bazı ABD bölgesel bankaları, satış seçeneklerini araştırıyor olabilecekleri yönündeki haberler arasında bu hafta hisse senedi fiyatlarının düştüğünü gördü. Orta ölçekli borç verenler arasında bulaşmaya ilişkin endişeler, geçen hafta First Republic Bank'ın iflas etmesi ve ardından satılmasının ardından arttı.

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Fed, First Republic Bank'a iskonto penceresinde ödenmemiş kredilerin ve BTFP'nin, önceki hafta 170.4 milyar dolardan 228.2 milyar dolara yükselen rezerv bakiyelerine ilişkin haftalık açıklamasının "diğer kredi uzantıları" kategorisi altında yeniden sınıflandırıldığını söyledi. Bu gruplandırma, Silicon Valley Bank ve Signature Bank dahil olmak üzere Federal Deposit Insurance Corp. tarafından devralınan bankalara verilen kredileri kapsıyor.

BTFP, California'daki Silicon Valley Bank ve New York'taki Signature Bank'ın iflas etmesinin ardından Fed'in acil durum ilan etmesinden sonra 12 Mart'ta başlatılmıştı.

İFLAS EDEN BANKA KALEMDEN ÇIKTI

California düzenleyicileri bankaya el koyduklarında, First Republic'in Fed'den ödenmemiş borcunun 28 Nisan itibarıyla toplam 93,2 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Fed yaptığı açıklamada, bu ödenmemiş kredilerin bir kısmının kısmen bankanın muhafazasında geride bırakılan varlıklarla ve bankanın varlıklarının JPMorgan'a satışından elde edilen gelirlerle geri ödendiğini söyledi.

JPMorgan, bu hafta hükümet liderliğindeki devralmanın bir parçası olarak FDIC'ye 10.6 milyar dolar ödedi. Buna ek olarak, California düzenleyicileri, First Republic'in ele geçirildiğinde elinde 14,9 milyar dolar nakit bulunduğunu söyledi. Bu, Bloomberg hesaplamalarına göre Fed'de yeniden sınıflandırılan ödenmemiş kredilerde yaklaşık 67,7 milyar dolar bırakacak.

haber'3te Fed Çarşamba günü gösterge faiz oranını çeyrek puan artırarak yüzde 5-yüzde 5,25 aralığına getirdi ve bunun ardından sıkılaştırmada olası bir duraklamanın kapısını araladı. Politika yapıcılar, banka kargaşasının borç verme faaliyeti ve genel olarak ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdiler.

İndirim penceresi, Fed'in bankalar için en eski likidite stoperi olarak biliniyor.