Dev şeker fabrikasının sahibi belli oldu

Bugüne kadar 14 şeker fabrikasından 4’ünün satış ihalesini tamamlayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bugün de Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesini gerçekleştiriliyor.

İhaleler bugün saat 14:30'da Erzurum şekar fabrikasıyla başladı. İhaleye iki firma katıldı. Doğuş Gıda Yiyecek ihaleye gelmedi, ancak teklifini gönderdi. İhale 211 milyon lirayla başladı, ancak MBM Enerji Enerji bu rakamı duyunca ihaleden çekildiğini açıkladı.

TURHAL İÇİN 5 FİRMA YARIŞTI

Turhal şeker fabrikasına Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve Mutlucan Tuz teklif verdi.

Ilgın şeker fabrikasının ihalesi de saat 16:00'da yapılacak. Böylece hükümet yarımşar saat arayla 3 fabrikayı özel sektöre devredecek.

4 FABRİKANIN İHALESİ BİTTİ

Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon, Yozgat'a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda; Kırşehir’e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker Fabrikasına da 528 milyon lirayla Safi Yakıt en yüksek teklifi veren olmuştu.

SIRADA ONLAR VAR

18 Nisan'da Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Fabrikaları ile teklif verme süreleri uzatılan Erzincan ve Kastamonu Fabrikaları için teklifler alınacak.