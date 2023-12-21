Dev scooter firması iflas bayrağını çekti!

2021'de halka açılan ve New York Borsası tarafından işlemleri askıya alınan küresel elektrikli scooter kiralama şirketi Bird, ABD'de iflas başvurusunda bulundu.

Elektrikli scooter kiralama firmalarının öncüsü olan Bird Global, 1 milyar dolarlık değerlemeye en hızlı ulaşan start-up olduktan beş yıl sonra Florida'da iflas koruma başvurusunda bulundu.

New York Borsası 2021'de halka açılan Bird'ün işlemlerini eylül ayında askıya almıştı.

Bird firmasının geçici CEO'su Michael Washinushi bugün yaptığı açıklamada, "Kârlılık yolunda ilerleme kaydediyoruz ve bu yeniden yapılandırma yoluyla sermaye yapımızı doğru boyutlandırarak bu ilerlemeyi hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

359 milyon dolarlık zarar

Bird geçen ay yaptığı bir açıklamada 30 Eylül'e kadar olan dokuz aylık dönemde 73,4 milyon dolar net zarar ettiğini ve bu tarihte 10,2 milyon dolar kısıtlanmamış nakit ve eşdeğer varlığa sahip olduğunu söyledi. Bird geçen yıl 244,7 milyon dolar gelir ve 358,7 milyon dolar net zarar açıklamıştı.

Bird, yeniden yapılandırma süreci boyunca normal şekilde faaliyet göstereceğini söyledi. Avrupa ve Kanada'daki işletmeler ise iflas başvurusunun bir parçası değil.

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