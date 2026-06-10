Dev şafak operasyonunda ortalık karıştı! Zehir tacirleri için yolun sonu göründü!
Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu baronlarına ve sokak aralarındaki torbacılara yönelik olarak Bursa merkezli yürütülen amansız mücadelede çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tam 4 aydır adeta iğneyle kuyu kazarcasına sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, emniyet güçleri düğmeye bastı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, torbacılara yönelik düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle İstanbul, Ağrı, Yalova ve Orhangazi'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 45 adrese şafak baskını yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden işlemleri tamamlanan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin daha sonra hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Yerel
HÜDA PAR Şırnak Gençlik Kollarından zehir tacirlerine karşı büyük hamle! Şırnak Kent Meydanı uyuşturucu kurbanı gençlerin sessiz çığlığıyla yankılandı!
Yerel
Zehir tacirlerine jandarmadan darbe! İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu getiren şebeke çökertildi!