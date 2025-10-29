  • İSTANBUL
Spor Dev randevu yarın! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk oluyor
Spor

Dev randevu yarın! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk oluyor

Hüseyin Güre
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Dev randevu yarın! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk oluyor

Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.

