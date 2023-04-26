Dev rakamlar açıklandı! İşte Karamollaoğlu'nun 'israf' dediği proje

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Yeniakit Publisher
2023-04-26 16:46:00 - 2023-04-26 17:03:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde açıldığı günden bu yana 2 milyon 337 bin 249 muayene, 76 bin 592 de ameliyat yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından ‘Sağlıkta genç yatırımlar’ başlığıyla yaptığı paylaşımda, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin 28 Eylül 2022’de hizmete başladığını belirterek, “Bir günde bakılan ortalama hasta sayısı ortalama 15 bin 700, yatak kapasitesi 4 bin 50 olan hastanede açıldığından bu yana 2 milyon 337 bin 249 muayene, 76 bin 592 ameliyat yapılmış durumda” dedi.

Karamollaoğlu 'israf' demişti

Yedili Masa'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugüne kadar yapılan hastane, okul, cami, köprü, havalimanı gibi yatırımların israf olduğunu iddia etmişti.

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