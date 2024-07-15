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Dünya Dev petrol ve doğalgaz rezervi keşfedildi! 3,2 milyar varil petrole eş değer
Dünya

Dev petrol ve doğalgaz rezervi keşfedildi! 3,2 milyar varil petrole eş değer

Yeniakit Publisher
2024-07-15 11:05:00 - 2024-07-15 11:16:21
Dev petrol ve doğalgaz rezervi keşfedildi! 3,2 milyar varil petrole eş değer

Kuveyt Petrol Şirketi, Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve doğal gaz rezervine ulaştı.

Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildi.

Açıklamada ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2,1 milyar varil hafif petrol ve 5,1 trilyon standart fit küp doğal gaz olduğu, bunun da 3,2 milyar varil petrole eş değer olduğu kaydedildi.

Keşfedilen petrol rezervi, OPEC verilerine göre, günlük yaklaşık 2,8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.

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