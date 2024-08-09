Dev otomobil markası BYD, 2025 model otomobilini satışa çıkardı!

Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025 model Seal sedan modelini resmen satışa sundu. Modelin başlangıç fiyatı 24.500 dolar olarak belirlendi.

BYD SEAL 2025 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni BYD Seal, 61,4 kWh ve 80,6 kWh batarya seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor ve 510 ila 650 kilometre menzil sunuyor. Araç, 180 kW ve 230 kW DC şarj hızlarına sahip olup, 800V elektrik mimarisi kullanıyor. %10’dan %100’e şarj işlemi ise yalnızca 43 dakika sürüyor.

Dört çeker seçenekleriyle 530 HP güç üretebilen BYD Seal, 240 km/saat azami hız yapabiliyor. 2025’te Türkiye pazarına da girmesi beklenen model, BYD’nin e-platform 3.0 Evo altyapısını benimsiyor. Giriş seviye dışında tüm modellerin 800V elektrik mimarisine sahip olduğu belirtildi.

BYD, yeni modelin arka itişli motoru ile küçük batarya seçeneğinde 170 kW, büyük batarya seçeneğinde ise 230 kW güç sunduğunu ifade ediyor. Ayrıca, motordan bataryaya iletim verimliliğinin %92 seviyesine çıkarıldığı vurgulandı.

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2025 BYD Seal, soğuk hava koşullarında bataryanın hem ısıtılıp hem de soğutulabilmesini sağlayan gelişmiş bir termal yönetim sistemiyle donatılacak.

Yeni Seal’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, %80’den sonra şarj hızının düşmemesi. BYD, yeni araçlarının %80-100 arası şarj işlemini sadece 18 dakikada tamamlayabileceğini duyurdu. Bu yenilikler, BYD Seal’ı rakiplerinden ayıran önemli faktörler arasında yer alıyor.