Dev market zincirinde fareler raflarda bulunan ürünleri yedi

İstanbul Esenler’de bulunan ve Türkiye’de yüzlerce şubesi olan dev market zincirinin bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Kapalı olduğu öğrenilen marketin şarküteri reyonunda görülen fareler, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri anlar ve vatandaşın şaşkın ifadeleri videoya yansıdı.