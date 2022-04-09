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Gündem Dev market zincirinde fareler raflarda bulunan ürünleri yedi
Gündem

Dev market zincirinde fareler raflarda bulunan ürünleri yedi

Dev market zincirinin şarküteri reyonunda raflardaki ürünleri yemeye çalışan farelerin cirit attığı anlar, yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 14:14:00 -
Dev market zincirinde fareler raflarda bulunan ürünleri yedi

İstanbul Esenler’de bulunan ve Türkiye’de yüzlerce şubesi olan dev market zincirinin bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Kapalı olduğu öğrenilen marketin şarküteri reyonunda görülen fareler, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri anlar ve vatandaşın şaşkın ifadeleri videoya yansıdı.

 

 

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