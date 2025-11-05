Dev maçları kazananlar belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

  • İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftası 2 dev maça sahne oldu. Liverpool kendi evinde Real Madrid’i 1-0 yenerken, Bayern Münih de deplasmanda PSG’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başladı.

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

LİVERPOOL MAC ALLİSTER İLE GÜLDÜ

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11 başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 61. dakikasında Alexis Mac Allister ile gol bulan Liverpool, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Gecenin diğer maçında, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada İtalya'nın Juventus ekibi, Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırladı. Sporting, 12. dakikada Maximiliano Araujo ile öne geçerken Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi.

İngiliz ekibi Arsenal'in Çekya ekibi Slavia Prag'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta İngiliz ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Şampiyonlar liginde gecenin sonuçları şöyle oldu:

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1

Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1

Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0

 

Bu akşam oynanacak olan maçlar ise şöyle:

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray

23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

