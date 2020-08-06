Dev kulüp Amerikalı milyardere satıldı

Roma'dan yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından 591 milyon avro karşılığında kulübün Friedkin Grup'a satılmasına karar verildiği duyurdu.

Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını belirterek, "Dan ve Ryan Friedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Son olarak 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan Roma'nın kadrosunda milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Hellas Verona'ya kiralanması gündemde olan Mert Çetin var.