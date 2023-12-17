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Aktüel Dev 'kral' piton yılanı boynuna dolayıp işte böyle seviyor: 400 gr. kilo alıyor, bahçede yakalandı! Yok artık dedirtti
Aktüel

Dev 'kral' piton yılanı boynuna dolayıp işte böyle seviyor: 400 gr. kilo alıyor, bahçede yakalandı! Yok artık dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-12-17 11:57:00 - 2023-12-17 12:50:01
Dev 'kral' piton yılanı boynuna dolayıp işte böyle seviyor: 400 gr. kilo alıyor, bahçede yakalandı! Yok artık dedirtti

Bahçesinde görülen dev yılan görenleri hayrete düşürdü. Yılanın görüntüleri sosyal medyayı birbirine kattı. Antalya'da evin giriş kapısındaki 'kral piton' şoke etti

Antalya’da bir apartmanın bahçe kapısının demirlerine sıkışmış halde bulunan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan kral piton, Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda ziyarete açıldı. 1 metre 20 santimetre boyu ve 2 kilo ağırlığı bulunan yılan, 400 gram kilo alırken, bakıcıların boyunlarına dolayıp sevmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, 24 Ekim günü gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında meydana geldi. Bir apartmanın demir bahçe kapısının deliklerine dolanan yılan, apartman sakinlerine büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan ve piton olduğu anlaşılan yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletildi. Yılanı almak için kimsenin bir başvuru yapmaması üzerine gerekli kontrollerin ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Burada kral pitona hemen bir sağlık taraması yapıldı. Genel durumu iyi olan pitonun kapıya sıkışmasından dolayı derisinin bir iki yerinde çizik olduğu görüldü.

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