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Ekonomi Dev kompozit tesisi Ankara’da üretime başladı
Ekonomi

Dev kompozit tesisi Ankara’da üretime başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ), son teknolojiyle donatılan, Türkiye’nin özgün havacılık projeleri ve global havacılık devleri için üretim yapılacak kompozit tesisi Ankara’da üretime başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 15:12:00 -
Dev kompozit tesisi Ankara’da üretime başladı

TUSAŞ, Kahramankazan’daki merkez yerleşkesinde, 181 milyon dolar yatırımla yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip yeni kompozit yatırımını tamamladı. Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini karşılayacak.  TUSAŞ Kompozit İmalat Müdürü Emre Eriş, şirketin yeni kompozit binasında üretime başladığını söyledi. Eriş, tesiste Gökbey helikopterinin tüm kompozit parçalarının, Boeing’in uçaklarının hareketli kontrol yüzeylerinin üretiminin yapılacağını, Airbus’ın tüm yolcu uçaklarında kullanılabilecek bir kanat konsepti üzerinde çalıştığı Geleceğin Kanadı Projesi’nde TUSAŞ’ın üstlendiği tasarım ve üretim faaliyetlerinin de yine bu tesiste gerçekleştirileceğini bildirdi.

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