Dev kargo şirketlerinin hedefi İstanbul Yeni Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul YeniHavalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulundu.

Hava kargo taşımacılığı her geçen gün gelişirken, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacak"