Dev kargo şirketlerinin gözü İstanbul’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer kiralamak için dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin başvuruda bulunduğunu açıkladı. Cahit Turhan, hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğini ifade ederek, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim’de hizmete girmesiyle kentin, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacağını söyledi.