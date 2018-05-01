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Dev kapasiteli Galaxy S9 Plus

Samsung’un tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle büyük beğeni toplayan yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S9+’ın 256GB kapasiteli versiyonu satışa çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 08:25
Dev kapasiteli Galaxy S9 Plus

Daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 400GB’a kadar microSD kart desteği de bulunan Galaxy S9+ kapasite sorununu ortadan kaldırıyor. Uzun seyahatler esnasında film izlemekten keyif alanlar ise telefonlarının hafızasında 4K çözünürlükte çok sayıda film ile birlikte yola çıkarak yolculuklarını daha eğlenceli bir hale getirebiliyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:25
  1. Samsung

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