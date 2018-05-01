Dev kapasiteli Galaxy S9 Plus
Samsung’un tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle büyük beğeni toplayan yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S9+’ın 256GB kapasiteli versiyonu satışa çıktı.01 Mayıs 2018 Salı 08:25
Daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 400GB’a kadar microSD kart desteği de bulunan Galaxy S9+ kapasite sorununu ortadan kaldırıyor. Uzun seyahatler esnasında film izlemekten keyif alanlar ise telefonlarının hafızasında 4K çözünürlükte çok sayıda film ile birlikte yola çıkarak yolculuklarını daha eğlenceli bir hale getirebiliyor.
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