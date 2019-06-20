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Dev işletmede devasa hasat maratonu

Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde şenlik havasında başlayan buğday hasadından bu yıl 185 bin tonun üzerinde buğday elde edilmesi hedefleniyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Dev işletmede devasa hasat maratonu

Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde şenlik havasında başlayan buğday hasadından bu yıl 185 bin tonun üzerinde buğday elde edilmesi hedefleniyor.


Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpa, buğday, mercimek, fiğ ve bezelye hasadı başladı. Kurban kesimi ile başlanan hasatta 207 biçerdöver, 125 kamyon ve 664 personel görev aldı. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Bitki Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, işletmede 323 bin 067 dekarı sulu, 207 bin 188 dekarı kuru ziraat buğday ekili alan olmak üzere toplam 530 bin 185 dekarlık alanda buğday hasadı yapılacağını, bunun yanında 6 bin 383 dekarda arpa, 80 bin 483 dekarda mercimek, bin 968 dekarda bezelye, 12 bin 197 dekarda tohumluk fiğ ve 492 dekarda da İtalyan çimi olmak üzere toplamda 631 bin 208 dekarlık alanda hasat yapılacağını söyledi.


Ülkenin ekonomisine ciddi katkıda bulunan işletmedeki buğdaylar çiftçinin tohum ihtiyacını karşılarken, üründen elde edilen saplar ise işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor.


Yaklaşık bir ayda tamamlanması planlanan hasadın yangın ve çevre etkenlerden korunması amacıyla işletmenin hâkim ve kritik noktalarında itfaiye, pulluklu traktör ve bunları kullanan eğitimli ve deneyimli personel 24 saat görev yapıyor.


Alanında en büyük kapasiteye sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2019 hasadında yaklaşık 185 bin ton buğday, bin 900 ton arpa ve 4 bin ton mercimek rekoltesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:08
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