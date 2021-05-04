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Teknoloji Dev internet şirketi ikinci kez satıldı! Bu defa ucuza gitti
Teknoloji

Dev internet şirketi ikinci kez satıldı! Bu defa ucuza gitti

Verizon, sahibi olduğu AOL ve Yahoo servislerini Apollo Global Management'e sattı. Verizon, satışta büyük zarar ettiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:56:00 -
Dev internet şirketi ikinci kez satıldı! Bu defa ucuza gitti

Verizon'un, elinde bulunan AOL ve Yahoo'yu Apollo Global Management'a 5 milyar dolara sattığı açıklandı. Verizon bu servisleri satın almak için başlangıçta yaklaşık 9 milyar dolar ödemişti. Bu operasyon Verizon için büyük bir zarara neden olmuş gibi görünüyor. Verizon iki firmada da yüzde 10 payını koruyacak ancak yine de firmanın uzun zamandır sorun yaşadığı medya prodüksiyonu ve reklamcılık operasyonundan çekildiğini görüyoruz.

Apollo, Las Vegas'taki Venetian tatil köyünü ve el sanatları perakendecisi Michaels'ın sahibi olan bir özel sermaye şirketti. Apollo'nun kurucu ortağı Leon Black, Jeffrey Epstein'a 150 milyon dolar ödediği ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra başkanlıktan istifa etmişti.

Apollo ortaklarından Reed Rayman, "Yahoo'nun muazzam potansiyelini ve benzersiz marka koleksiyonunun gücünü ortaya çıkarmaya çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Yahoo'nun son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu harika ilerlemeye büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz. Yahoo'nun büyümesini hızlandırmak için Guru, onun yetenekli ekibi ve Verizon'daki ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

 

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