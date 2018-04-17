Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dev inşaat şirketi iflasını istedi!

İnşaat devi İnanlar Şirketi'nin sahibi Serdar İnan'dan Twitter hesabından açıklama yaptı. Yurtdışına kaçtığı ileri sürülen İnan, şirketinin iflasını istediğini duyurdu.

17 Nisan 2018 Salı 09:06
Dev inşaat şirketi iflasını istedi!

Serdar İnan, 1965 yılından bu yana faaliyet gösteren İnanlar İnşaat'ın kapısına kilit vurulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan İnan, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını hatırlatarak; hakkında henüz dava açılmadığını kaydetti.

Şirketin 600 çalışanının bulunduğunu aktaran İnan, çalışanların maaşlarını ilk kez bu ay başı ödeyemeyediklerini açıkladı.

200 milyon liralık borca karşılık Türkiye'de 300 milyon liralık varlığının olduğunu öne süren İnan, şirketin mal varlığının borçları karşılayabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

İnan son olarak; şirketin iflasına karar verilecek alacaklılara olan borçların ödenmesini talep etti.

 

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:06
  1. inanlar inşaat
  2. iflas
  3. ekonomi
  4. şirket
  5. serdar inan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    1. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    2. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    3. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    4. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    5. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    6. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    7. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    8. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    9. Hakkari'de park halindeki araç..
    10. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    11. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    12. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    13. Borsa günü düşüşle bitirdi
    14. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    15. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    16. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    17. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    18. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    19. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    20. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...