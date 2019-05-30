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Dev ihalede en düşük teklifi veren şirket belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA-2 kapsamındaki Çanakkale bölgesine 250 megavatlık rüzgar santrali kurulması ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri Aş verdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:50
Dev ihalede en düşük teklifi veren şirket belli oldu

Toplam dört tane 250'şer megawatt güçte rüzgar santrali kurulması için yapılan yarışmalar devam ederken, tamamlanan üç yarışmada en iyi teklifleri Enerjisa Üretim ve Enercon verdi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları üretilen elektriğin dolar cinsi sabit fiyatla 15 yıl süreyle alım esasıyla, açık eksiltme usulü yapılıyor. Yarışma başlangıç tavan fiyatı kilovat/saat (kWh) başına 5.5 sent olarak belirlendi.

Aydın'daki üretim sahası için yapılan ihalede en düşük teklifi kWh başına 4.56 sent ile Sabancı Holding ve Alman E.ON'un ortak olduğu Enerjisa Üretim Santralleri verdi. Muğla'daki saha için yapılan ihalede en düşük teklifi 4 sent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri verdi.

Çanakkale bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

Yarışmalara toplam dokuz şirket katıldı.

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak isteyen Türkiye uzun süredir yenilenebilir enerji santrallerinin sayısını artırmak için YEKDEM adı verilen bir sistemle yatırımcıların finansman bulmasını kolaylaştırıyor. Santral YEKDEM sisteminde ürettiği elektriği 10 yıl gibi uzun bir süre boyunca 7.3 sent veya biraz daha yüksek sabit bir fiyatla satıyor. Ancak sistem 2020 sonunda sona erecek. YEKDEM'in yerine gelecek sistem henüz belli olmasa da sektör temsilcileri YEKA ihalelerinin yeni sistemin bazı unsurlarını yansıttığını ifade ediyorlar. YEKA ihalelerinde görece daha yüksek üretim kapasiteli santrallere lisans veriliyor, uzun vadeli alım fiyatı ise açık eksiltme usulü belirleniyor. İlki 2017 yılında yapılan rüzgar YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu kazandı. Hem 1,000 MW gibi yüksek bir kapasitede rüzgar santrali, hem de rüzgar türbini üretim tesisi yatırımının yapıldığı ihalede fiyat 3.48 sent olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:50
  1. Muğla
  2. Çanakkale
  3. Aydın
  4. Enerjisa Üretim ve Enercon

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