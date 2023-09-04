Dev Fransız bankasından şaşırtan çıkış: Yatırım bankası Wall Street’e ve ABD'li dev firma için harekete geçti

Fransız bankası BNP Paribas daha büyük bir yatırım bankası haline gelmek amacıyla sözleşme bankacılığı işletmesini ABD pazarına genişletiyor. Bankanın Avrupalı rakipleri ise aynı hedeflerle girdiği ABD’de büyüme konusunda zorlanmıştı.

Financial News’in haberine göre BNP Paribas New York’ta sermaye piyasası bankacılarından oluşan bir ekip kuruyor. BNP Paribas’nın Küresel Sermaye Başkanı Renaud-Franck Falce’ye göre banka ABD’deki kapsamını yatırım sınıfı finansman, sendikasyon kredileri ve menkul kıymetleştirilmiş ürünler alanında da genişletecek.

Falce konuyla ilgili açıklamasında, “ABD’de hâlihazırda aktif olarak devam eden franchise’ımızı daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Yatırım dereceli tahviller ve kaldıraçlı finans dahil olmak üzere tüm alanlarda elde ettiğimiz pazar payı kazanımından memnunuz. Ancak daha fazlasını yapabiliriz ve bizim amacımız da bu. Sadece ABD müşterilerimizi desteklemeyi değil aynı zamanda Avrupalı ve Asyalı müşterilerimizin daha büyük anlaşmalarla ilgili en büyük finansman pazarlarına erişmelerine yardımcı olmayı istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

BNP Paribas mayıs ayında ABD sermaye piyasaları birimini (ECM) başlatmak için UBS’ten Evan Riley’i kadrosuna kattı ve banka şu anda 10 bankacıdan oluşacak ekip için işe alım yapıyor. Fransız bankasının ABD’de sermaye piyasaları biriminde 200 kişilik bir bankacı ekibi var. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) biriminde ise 700 kişilik bir ekibi bulunuyor. Fransız bankasının ABD’de toplamda 3500 civarında çalışanı bulunuyor.

Riley, “ABD'deki bazı ekiplerimizi görevlendiriyoruz ve ECM de dahil olmak üzere daha sınırlı bir kapsamda bulunduğumuz alanlarda gelişiyoruz. Son zamanlarda istediğimizden daha az halka arz işlemi olsa da ve bazıları bunun genişlemek için doğru zaman olup olmadığını sorgulasa da ben bugünün 2021’den daha uygun bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. O dönemde çoğu oyuncu halka arz uygulamaları ile meşguldü ve şimdi ise gelişimimize katkıda bulunmaya hazır yetenekleri çekmek için doğru zamandayız” açıklamasında bulundu.

BNP Paribas son beş yıldır kredi piyasalarında geleneksel gücünün ötesine geçti ve sermaye piyasaları ile birleşme ve satın alma (M&A) pazarlarında genişleyerek yatırım bankacılığı alanında pazar payı kazanmaya çalıştı. Ancak Dealogic verilerine göre geçen yıl büyük ölçüde Banka için kritik olan Avrupa pazarına odaklandı. Bank geçen yıl sekizinci ve 2021 yılında altıncı sırada yer aldığı bankalar anlaşmaları liginde şu anda dördüncü sırada yer alıyor.

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ABD’de ise BNP’nin yatırım bankacılığı gelirleri bankayı ancak 20. sıraya getirebildi.

BNP Paribas son hamlesiyle temel odağını ABD’ye çevirerek bankanın iç pazarlarının ötesine geçmesini sağlamaya çalışıyor. Kaldıraçlı finans işletmesini yönetmek için Londra’dan New York’a taşınan Erin Brown BNP Paribas’ın ABD danışmanlık birimine liderlik etmesi için Wells Fargo’dan Vanessa Dager’ı işe aldı.

Fransız bankası bazı rakiplerinin geri çekildiği bir dönemde yatırım bankacılığı alanındaki hırslarını artıran az sayıdaki Avrupalı bankadan biri. Özellikle de Credit Suisse’in UBS tarafından satın alınması sözleşme bankacılığı alanında birçok Avrupalı oyuncunun ABD’de pazar payı kazanabilmesi için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Deutsche Bank da sözleşme bankacılığı ekibini büyük ölçüde M&A bankacılarından olacak şekilde 50 üst düzey bankacıyla güçlendirdi. Alman bankası İngiltere’deki varlığını artırmak için de Londralı komisyoncu Numis’e 410 milyon sterlin harcadı. İspanyol bankası Santender yatırım bankacılığı alanında genişleme planının bir parçası olarak İngiltere ve ABD’de 150 bankacıyı işe alıyor. Her iki banka da UBS tarafından satın alınan Credit Suisse’in üst düzey sözleşme bankacılarıyla görüşme içerisinde.

BNP’nin işe alımları ise bazı Avrupalı rakipleri kadar agresif değildi. Falce 2021’den bu yana “düzinelerce” bankacının kadrolarına katıldığını belirtiyor.

Falce, BNP Paribas'ın Wall Street bankalarındaki yerli müşterileri hedeflemek yerine, öncelikle baskın olduğu, ABD'de işlem yapabilecek, EMEA ve Asya merkezli müşterilerle daha fazla iş yapmak istediğini söyledi.

Üst düzey yönetici bunun daha fazla finansman ihtiyacı, daha stratejik özkaynak anlaşmaları veya danışmanlık çalışmaları anlamına gelebileceğini belirtti. Falce, "Amaç, ABD’nin yerel oyuncularını kendi pazarlarında yerinden etmek değil. ABD'nin en büyük bankaların ve yerli ve çok uluslu ABD müşterilerinin stratejik hamlelerini ve ABD pazarlarına erişen Avrupalı ve Asyalı müşterilerimizi destekleyerek önemli bir oyuncu olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.