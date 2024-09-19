  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trakya’da doğalgaz keşfeden Transatlantic süre uzatma aldı!

Hizbullah lideri Netanyahu’ya meydan okudu: Çok büyük karşılık vereceğiz!

Meteoroloji sarı alarm verdi! Sağanak, hortum, dolu geliyor…

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri! Türkiye'nin yeri dikkat çekti

Lübnan'da patlatılan telsizlerde 'Japonya' detayı

Belli oldu: Türkiye için büyük tehlike artık orada: A Milli Futbol Takımı’nın FIFA sıralaması belli oldu

Türkiye'de ilk defa o ilimizde üretiliyor! Tamamen yerli ve milli imalat: Avrupa'da 3 firmadan biriyiz

Korkutan Covid-19 uyarısı

Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: Hizbullah'tan karşı saldırı

Ali Koç’tan Galatasaray derbisine özel hareket geldi! Ortalık yıkıldı… Bir bir bu hamleleri yaptı…
Dünya Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!
Dünya

Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 13:42:00 - 2024-09-19 13:48:21
Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!

Boeing grevi çözmek için ilerleme kaydedilemeyince binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardığını açıkladı.

Boeing Çarşamba günü, yaklaşık 30 bin makinistin Cuma günü greve gitmesi ve uçaklarının üretimini durdurması sonrası on binlerce çalışanını geçici olarak ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu.

CEO Kelly Ortberg çalışanlara gönderdiği e-postada, "Önümüzdeki günlerde çok sayıda ABD merkezli yönetici, müdür ve çalışanı etkileyecek geçici ücretsiz izinler başlatıyoruz. Grev süresince her dört haftada bir belirli çalışanların bir hafta ücretsiz izin almasını planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ortberg ayrıca kendisinin ve diğer Boeing liderlerinin "grev süresince ödemelerde kesinti yapacaklarını" söyledi.

Sendika, "Doğrudan veya arabuluculuk yoluyla daha fazla görüşmeye açık olsak da, şu anda ek bir tarih planlanmadı. Üyelerimizin hak ettiği sözleşme için mücadele etmeye tamamen kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Boeing, sendika açıklamasıyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Boeing'in arızalanan Starliner mekiği Dünya'ya döndü
Boeing'in arızalanan Starliner mekiği Dünya'ya döndü

Teknoloji

Boeing'in arızalanan Starliner mekiği Dünya'ya döndü

Boeing’ten Polonya’ya CH-47 helikopteri teklifi
Boeing’ten Polonya’ya CH-47 helikopteri teklifi

Dünya

Boeing’ten Polonya’ya CH-47 helikopteri teklifi

Boeing’in başı dertten kurtulmuyor! 33 bin işçi greve başladı!
Boeing’in başı dertten kurtulmuyor! 33 bin işçi greve başladı!

Dünya

Boeing’in başı dertten kurtulmuyor! 33 bin işçi greve başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23