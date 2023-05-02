Dev firma için iflas talebi

Taraklı ilçesi'nde bulunan 'Taraklı Termal Turizm Anonim Şirketi' tarafından işletilen Taraklı Termal Kaplıcalarının iflası için Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldı.

Davacı Eren Tüz tarafından iflas talebiyle yapılan başvuru sonrasında mahkeme şirketten diğer alacaklılar , davaya müdahale veya itiraz edeceklerin, iflası gerektirecek bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeye talebin reddi için başvurmaları için Sakarya'da bir yerel gazete ve ulusal bir gazetede ilana çıktı.

İlanda şu ifadelere yer verildi.

''Davacı Eren Tüz tarafından davalı TARAKLI TERMAL TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (mersis no 0823032798900012) aleyhinde İİK 177 maddesi uyarınca mahkememizin 2023/194 esas sayılı dosyasında iflas talepli dava açılmıştır. Bu ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklıların davaya müdahale veya itiraz edebilecekleri, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri hususu ilan olunur.'

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