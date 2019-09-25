Dev derbinin hakemi belli oldu! Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.