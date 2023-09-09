  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dev derbilerin tarihleri belli oldu!
Spor

Dev derbilerin tarihleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 11:14:00 -
Dev derbilerin tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de derbi tarihleri ve 3 büyüklerin Avrupa kupaları sebebiyle ertelenen lig maçlarının tarihleri belli oldu.

Süper Lig'de derbi tarihleri ve 3 büyüklerin Avrupa kupaları sebebiyle ertelenen lig maçlarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihlerini açıklarken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynadığı maçlar nedeniyle ertelenen lig müsabakalarının da yeni tarihleri belli oldu.

İşte derbi tarihleri ve saatleri

17 EYLÜL PAZAR

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

21 EKİM CUMARTESİ

19.00 Galatasaray - Beşiktaş
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 KASIM CUMARTESİ

Fenerbahçe - Trabzonspor

9 ARALIK CUMARTESİ

Beşiktaş - Fenerbahçe

24 ARALIK PAZAR

Fenerbahçe - Galatasaray

Ertelenen karşılaşmaların tarihi ve saatleri

26 EYLÜL SALI

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 EYLÜL ÇARŞAMBA

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 EYLÜL PERŞEMBE

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23