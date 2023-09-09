Dev derbilerin tarihleri belli oldu!
Süper Lig'de derbi tarihleri ve 3 büyüklerin Avrupa kupaları sebebiyle ertelenen lig maçlarının tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de derbi tarihleri ve 3 büyüklerin Avrupa kupaları sebebiyle ertelenen lig maçlarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihlerini açıklarken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynadığı maçlar nedeniyle ertelenen lig müsabakalarının da yeni tarihleri belli oldu.
İşte derbi tarihleri ve saatleri
17 EYLÜL PAZAR
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
21 EKİM CUMARTESİ
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
ÖNE ÇIKAN VİDEO
4 KASIM CUMARTESİ
Fenerbahçe - Trabzonspor
9 ARALIK CUMARTESİ
Beşiktaş - Fenerbahçe
24 ARALIK PAZAR
Fenerbahçe - Galatasaray
Ertelenen karşılaşmaların tarihi ve saatleri
26 EYLÜL SALI
20.30 İstanbulspor - Galatasaray
27 EYLÜL ÇARŞAMBA
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
28 EYLÜL PERŞEMBE
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir