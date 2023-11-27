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Aktüel Dev dalgalar balıkçı barınaklarını yuttu!
Aktüel

Dev dalgalar balıkçı barınaklarını yuttu!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 21:25:00 - 2023-11-27 21:25:48

Trabzon’un Sürmene ilçesinde etkili olan dev dalgalar bugün Yeniay mahallesinde bulunan balıkçı barınaklarını adeta domino taşı yıkar gibi yıktı, geçti. 4 balıkçı barınağı tamamen dalgalara kapılarak yıkıldı.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde etkili olan dev dalgalar bugün Yeniay mahallesinde bulunan balıkçı barınaklarını adeta domino taşı yıkar gibi yıktı, geçti. 4 balıkçı barınağı tamamen dalgalara kapılarak yıkıldı.
Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluşmaya devam ederken, son olarak dalgalar Trabzon’un Sürmene ilçesi Yeniay Balıkçı Barınakları’nın bulunduğu liman mendireğini aşarak yan yana bulunan 4 tane balıkçı barınağını adeta bir domino taşı gibi yıktı, geçti. O anlar sahile dev dalgaları çekmeye gelen gençlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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