Dev çukurun genişliği 30 bin metrekareyi aştı!

Endonezya’nın Açe eyaletinde ortaya çıkan dev çukurun 30 bin metrekareyi aşan bir alana yayıldığı ve yaklaşık 100 metre derinliğe ulaştığı açıklandı.

Antara News’in aktardığına göre, Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) ekipleri, Orta Aceh bölgesindeki bir köyde son haftalarda meydana gelen çukurda detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmede, başlangıçta daha küçük çaplı olan çöküntünün zamanla erozyon ve toprak kaymalarıyla büyüyerek devasa boyutlara ulaştığı belirtildi. Uzmanlar, oluşumun temel nedeninin heyelan olduğunu vurgularken, sismik hareketliliğin de zemindeki kırılganlığı artırarak süreci hızlandırmış olabileceğine dikkat çekti.

Özellikle 2013 yılında Orta Aceh’i etkileyen 6,2 büyüklüğündeki depremin, bölgedeki toprak yapısını zayıflatarak bu tür çöküntülere zemin hazırlamış olabileceği ifade edildi.