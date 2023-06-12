Dev kripto para şirketi iflas etti diyerek 'Beni iflas ettiren kumpastır' dedi! Herkes şok oldu

Thodex davasında hakim karşısına çıkan Özer: “Beni iflas ettiren kumpastır”

Arnavutluk'ta yakalanarak tutuklanan kripto para borsası "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, ilk kez hakim karşısına çıktı. Özer, 70 sayfalık savunmasını...

Arnavutluk'ta yakalanarak tutuklanan kripto para borsası "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, ilk kez hakim karşısına çıktı. Özer, 70 sayfalık savunmasını 7 saat okuyarak beyan etti. Yaklaşık 11 saat süren duruşmada Özer, "Bir gün o hapishaneden çıkacağım ve adaletsizliklerin adalet önünde hesabını soracağım" dedi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına Özer ve 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı müştekiler avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu. Özer, 70 sayfalık savunmasını 7 saat okuyarak beyan etti.

"Panik durumu geçene kadar platformu kapatma kararı aldım"

Faruk Fatih Özer savunmasında, "Arnavutluk'a bilet aldığım gün coin paralarını geri çekme taleplerini karşılamamaya başladık. Panik durumu geçene kadar platformu kapatma kararı aldım. Müşteriler panikle hareket ettiği için zarar ediyordu. Bu durumu yaşamamın sebebi aslında şirkete yatırılan paraların şirketin sisteminde olmamasıydı. Çünkü bu sistemdeki paralar çalındı. Şirketin genel durumundan çalışanların bilgisi vardı ama bu paraların çalınmasından bilgileri yoktu. Online müşteri hizmetlerinde çalışan arkadaşlara arayan müşterilere neler söylemesi gerektiğini bile söyledim. Bizi arayan müşterilere çalışanların şirketin yatırımcı görüşmesinde olduğunu, ve kullanıcı sözleşmesinde bulunan bekleme süresinin kullanıldığını ve bu sürenin minimuma indirmek için çalışıldığını arayan müşterilere söylenmesini istedim. Çalışanlarıma hiçbir yere kaçmadığımı söylemiştim. Sistemde arıza olduğunu onlarda biliyordu. Sistemde tahtaların bozulması arızadır bu nedenle daha fazla sistemde arıza olmaması için sistemi kapattım. 27 yaşında bir adamın 2 milyar dolar para ve 400 bin mağdurla ile Arnavutluk gibi suç oranı yüksek olan bir yerde medyanın benim orada olduğuma dair sürekli haber yapılmasını savcılar soruşturmamıştır" dedi.

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"Sahte kimliğimle yakalandım ve firari durumum orada son buldu"

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Özer, "Ülkeme dönmeme ve gerçeklerin ortaya çıkması için beklemem gerektiğini ve saklanmam gerektiğini düşündüm. Telefonumu ve teknolojik aletlerimi denize attım. Tanınmamak için saç ve sakal tarzımı değiştirdim. Sahte bir kimlik çıkarttım ve evde saklanmak için farklı adreslerde kaldım. Soğuk cüzdan bendeydi. Arnavutluk'a giderden 10-15 bin lira kadar para vardı yanımda. Borçlu kişiler belli olduktan kısa bir süre sonra müştekilere ödemeler yapılmaya başlandı. Avukatıma vekalet verdim ödemeleri yapılması için. Ama vekaletim firari olduğum için geçerli olmadı. Avukatım aracılığıyla babama kabul etmesi halinde müştekilere ödemelerin yapılması için vekalet vermesini istedim babamda kabul edip avukatıma vekalet verdi. Arnavutluk da yakalandığım zaman sahte kimliğimle yakalandım ve firari durumum orada son buldu" ifadelerini kullandı.

"Beni iflas ettiren kumpastır"

Özer, "Ben paraya hassasiyeti olan bir adam değilim. MASAK'tan alınan rapor yalandır. Abim ablam ve arkadaşlarımın banka hesaplarından transfer yapmamın sebebi transfer limitinin olmasıdır. Ben yurt dışına kripto para kaçırmak isteseydim, milyonlarca dolar parayı soğuk cüzdan veya başka yöntemle rahatlıkla kaçırabilirdim. Ben şirketimi kurmadan öncede kripto para borsalarında işlem yapıyordum. Benim şirketimde diğer şirketler gibi yapılan işlemlerden pay alıyordu. Beni kripto para sistemindeki çöküşler değil asıl iflas ettiren kumpastır" şeklinde konuştu.

Faruk Fatih Özer savunması sırasında mahkeme heyetinin talimat aldığını iddia edince araya giren mahkeme başkanı, "Faruk Fatih Özer talimat aldığımızı iddia ettiğiniz yer neresi? Algı oluşturamazsın. Mahkememiz bağımsızdır. Kimseden talimat almayız. Varsa bir deliliniz bunu kanıtlamak zorundasınız. Varsayımsal bir iddiada bulundunuz, bunu heyetin reddi olarak kabul ediyorum" dedi.

Reddi hakim talebini görüşmek için ara veren mahkeme, oy birliği ile talebin reddine karar verildiğini belirtti.

"Bir gün o hapishaneden çıkacağım ve adaletsizliklerin adalet önünde hesabını soracağım"



Özer savunmasına devam ederek, "Benim umurumda değil hapis yatmak. 40 bin değil, 80 bin yıl ceza yatarım. Bir gün o hapishaneden çıkacağım ve adaletsizliklerin adalet önünde hesabını soracağım. 2. MASAK raporunu hazırlayanlar daha önce kripto para piyasasında alım satım yapmamış insanlardır. Bugün ben masum şekilde buradaysam yarın da siz burada olabilirsiniz. Bugün burada olmamın tek sebebi bana kumpas kuranlardır. Ben asla ve asla müşterilerime art niyetli bir plan yapmadım. Tüm müşterilerin maddi kayıplarından dolayı kendilerinden özür diliyorum. En büyük maddi zarar yaşayan benim. Eğer ben müşterilerin varlıklarını çalmak isteseydim bunu 4 yılda yakalanmadan yapardım. Cezaevinden çıktığımda müşterilerin maddi kayıplarını karşılayacağıma söz veriyorum. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.