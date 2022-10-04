Dev bankalar batıyor! Gizli mektup ortaya çıktı!

Rusya’ya karşı başlattıkları yaptırımlar sonrası enerji kriziyle boğuşan Avrupa yeni bir kriz tehlikesi ile karşı karşıya. Dünyanın en büyük bankalarından olan İsviçre Bankası Credit Suisse ve Alman Deutsche Bank’ın zor durumda.

HİSSELER 2008 KRİZİNİN BİLE ALTINA DÜŞTÜ

İki bankanın hisselerinde başlayan düşüş sert bir şekilde devam ederken, Deutsche Bank ve Credit Suisse hisseleri 2008 Krizi seviyelerinin dahi altına düşmüş durumda. Uzmanlar yaşanan durumla ilgili olarak ‘Lehman 2.0 mı?’ olacak şeklinde sorular soruyor.

(Lehman Brothers olayı: 15 Eylül 2008 tarihinde iflasını açıklamasıyla 613 Milyar USD borcu ile ABD tarihinin en büyük iflası meydana geldi.)

Bazı uzmanlara göre bankaların iflas risklerinin bile bulunduğu iddia edilirken, sosyal medyada dolaşan ilginç bir iddiaya göre ise; Papa Francis Vatikan’ın tüm finansal varlıklarının içlerinde ağırlıklı olarak Credit Suisse ve Deutsche Bank’ın da bulunduğu kuruluşlardan Vatikan bankalarına çekilmesi talimatını verdiği yönünde.

CEO’NUN GİZİLİ BİLGİ NOTU ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıldan beri tartışmaların odağında olan ve 1,5 trilyon dolarlık varlık yöneten Credit Suisse’in CEO’su Ulrich Koerner’in çalışanlarına yolladığı bir bilgi notu piyasada korkuları tavan yaptırdı. Koerner’in notunda ‘Banka çok kritik bir anda’ ifadesi piyasaları panikletti.

Ayrıca bilgi notunda çalışanların günlük hisse performansına değil ‘bankanın güçlü sermaye tabanı ve likidite pozisyonuna’ odaklanması istendi. Bilgi notunun devamında ise “Takdir edersiniz ki 27 Ekim’den önce dönüşüm planlarının detaylarını paylaşamam. Ancak bunun yanında bu zorlu dönemde benden sık sık haber almanızı istiyorum. Bu sebeple söz konusu tarihe kadar benden sık sık güncelleme alacaksınız” ifadeleri yer aldı.

KURTARMAK İÇİN KÜÇÜLME PLANI

Öte yandan Credit Suisse yönetimi, zor durumdan kurtulmak için Credit Suisse’yi küçültmeyi planladıkları söyleniyor. Banka yöneticileri 27 Ekim’de ana hissedarlara küçülme planı sunulacak. Uzmanlar, yaklaşık 900 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem taşıdığı tahmin edilen bankanın şu an için bankanın normale dönme şansını çok zayıf gördükleri dile getiriyor.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Credit Suisse hisseleri halihazırda cuma kapanış itibarıyla 2022 genelinde yüzde 56 düşmüştü. CEO’nun ‘sağlam sermaye tabanı vurgusu’ ve haftasonu boyunca banka yetkililerinin büyük yatırımcıları ikna çabalarına rağmen hisseler bu sabah da yüzde 9 düştü. Böylece 2022 yılındaki kayıp yüzde 60’ı buldu.

Bankanın risk primi 250 puan ile 14 yılın zirvesine yükseldi.