Dev bankadan petrol için akılalmaz tahmin! Gerçekleşirse akaryakıt fiyatları uçabilir
Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, Brent petrolün 130 dolara yükselebileceği yönünde yeni bir tahmin yaptı. Brent petrolün 130 dolara yükselmesi akaryakıt fiyatlarına yüksek oranlarda zam olarak yansıyacak.
Morgan Stanley brent petrolde varil fiyatının 130 dolara doğru gitmesini bekliyor.
Yıl ilerledikçe petrol stoklarının azalmaya devam etmesini ve atıl kapasitenin düşmesini bekleyen Morgan Stanley, üretimin yükseltilmesi için yatırımların hala ılımlı bir seviyede kalmaya devam edeceğini öngörerek brent petrol fiyatının yükselmeyi sürdüreceğini öngördü.
Morgan Stanley brent petrol fiyatının 130 dolar/varile doğru gideceğini tahmin etti.