Dev bankadan altın ve gümüş analizi!

Alman bankacılık devi Commerzbank, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin 2026 tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Alman bankacılık devi Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara çıkardı. Banka gümüş fiyatının önümüzdeki yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

Altının onsu 4 bin 206 seviyesinde hareketleniyor. Altında 2025 yılındaki değer artışı yüzde 60'ıın üzerine çıktı.

GÜMÜŞ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Alman banka gümüş fiyatlarında da yükseliş öngörüyor. Banka gümüş fiyatının 2026'da yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu. Önceki tahmin 50 dolar düzeyindeydi.

Gümüş fiyatı dün 58,84'le tüm zamanların en yükseğini görmesi sonrasında 57 dolar seviyesine geri çekildi. Gümüşte bu yılki kazanç yüzde 99'u buldu.