  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu'nun Suriye'den talepleri neler?

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!

Güney Kıbrıs’ta akıl almaz hırsızlık! Ölen adamın kalbini çaldılar

Türkiye Karadeniz’de inisiyatifi eline alıyor! Saldırılar sonrası güvenlikte kritik sorumluluk üstlenecek

Yeniden Refah Partisi'nin MYK üyeleri belli oldu

Putin’den flaş açıklama! Karadeniz’de tankerlere yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek
Ekonomi Dev bankadan altın ve gümüş analizi!
Ekonomi

Dev bankadan altın ve gümüş analizi!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Dev bankadan altın ve gümüş analizi!

Alman bankacılık devi Commerzbank, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin 2026 tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Alman bankacılık devi Commerzbank, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin 2026 tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.
Alman bankacılık devi Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara çıkardı. Banka gümüş fiyatının önümüzdeki yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

Commerzbank altın ve gümüş fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara yükseltti. Bu tahmin önceki tahmine oranla yüzde 4,7 artışı ifade ediyor.

Altının onsu 4 bin 206 seviyesinde hareketleniyor. Altında 2025 yılındaki değer artışı yüzde 60'ıın üzerine çıktı.

 

GÜMÜŞ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Alman banka gümüş fiyatlarında da yükseliş öngörüyor. Banka gümüş fiyatının 2026'da yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu. Önceki tahmin 50 dolar düzeyindeydi.

Gümüş fiyatı dün 58,84'le tüm zamanların en yükseğini görmesi sonrasında 57 dolar seviyesine geri çekildi. Gümüşte bu yılki kazanç yüzde 99'u buldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23