Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu

Ülkemizde de yoğun bir şekilde etkileri hissedilen ekonomik kriz nedeniyle dünya çapından iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle Hollanda’da yaşanan iflaslara Rusya’dan da bir marka katıldı.

Giyim, dekorasyon, otomobil ve ilaç sektörünün ardından bankacılık sektöründe de bir marka battı.

SAVAŞ ALFA BANK’IN SONUNU GETİRDİ

Çin’de ortaya çıkan Kovid-19 salgının ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırıma maruz kalan Rusya merkezli Alfa Bank’ın Hollanda’da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB battı.

Savaş nedeniyle yaptırım uygulanan bir Rus bankası iflasını açıkladı. Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB, iflasını, "ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlar bankanın faaliyetlerini devam etmesini zorlaştırdı." ifadesiyle açıkladı.

Müşterilerin mevduatlarının ise Hollanda Merkez Bankası'nın tasarruf sahiplerini koruma programı uyarınca geri alınabileceği belirtildi. ATB'nin Rusya’da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden ve yaptırım listesinde bulunan Mikhail Fridman'a ait olduğu ve bankanın yaklaşık 23 bin özel müşterisinin olduğu biliniyordu.

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ALFA BANK KİMİN?

Rusya merkezli bir banka olan Alfa Bank 1990 yılında Mihail Fridman tarafından Moskova’da kuruldu. Rusya’nın en büyük özel bankalarından olan Alfa Bank finansal yayınlar tarafından çok defa Rusya’nın en iyi bankası seçildi. Öte yandan The Banker dergisinin 2009 yılı baskısında En İyi 1000 Dünya Bankası listesinde 270’inci sırasında yer alan Alfa Bank, yedi ülkede faaliyet göstermektedir.

tgrthaber'e göre: 2021 itibarıyla 22 milyon aktif kurumsal müşteri ve 1 milyonun üzerinde aktif bireysel müşteriye finansal hizmetler sunan banka, Rusya’nın en bilinen ve tanınan bankaları arasında yer alıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

tr.wikipedia.org’da yer alan haberde Rusya-Ukrayna Savaşının, bir yanda Rusya, Beyaz Rusya ve Rus yanlısı güçlerin, diğer yanda Ukrayna'nın dahil olduğu, sürmekte olan bir olduğu belirtildi. Yevromaydan'ın ardından görevden alınan Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Kırım'daki gerginlik nedeniyle Rusya'dan bölgeye asker göndermesini istemesinin ardından 2014 yılında başlayan ve Şubat 2022'de büyüyen askerî hareketliliktir. Bu savaşa Rusya'nın Kırım'ı ilhakı (2014), Donbass Savaşı (2014-günümüz), siber savaş ve siyasi gerilimler de dahildir. Rusya'nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarını, vatandaşlarını ve konuşlandırılmış askerlerini koruduğunu iddia eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, müdahale için parlamentodan onay almıştır.