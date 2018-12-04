Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam

Almanya merkezli Commerzbank analistleri tarafından Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) dün açıkladığı Kasım ayı enflasyonuna ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politikalarına ilişkin bir bilgi notu paylaşıldı. Bilgi notunda, "Dünkü, beklenenden daha iyi gelen Kasım ayı enflasyon verisinin ardından TCMB politikalarına ve dolar/TL beklentimize ilişkin tahminlerimizi revize ettik." denildi.

Enflasyon yüzde 15'e doğru gelecek

Merkez Bankasından artık yeni bir faiz artırımının beklenmediği aktarılan notta, "Enflasyon, muhtemelen 2019'un ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 15'e doğru gelecek ve TCMB muhtemelen repo faizini 2019'un ilk çeyreğinden başlayarak kademeli olarak düşürecek." ifadesi kullanıldı.

Dolar yıl sonunda 6,50 değil 5,75 seviyesinde olacak

Dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerin de yer aldığı bilgi notunda "Merkez Bankası'nın faizleri aşırı düşürmeyeceği varsayımıyla, dolar/TL'nin daha önceki tahminimiz olan 6,50 yerine 2019 yılı sonunda 5,75 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon aylık bazda yüzde 1,44 düştü

Türkiye İstatistik Kurumunun dün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu.