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Sosyal Medya Dev balina bir anda patladı! Organları etrafa saçıldı: O anlar anbean kamerada
Sosyal Medya

Dev balina bir anda patladı! Organları etrafa saçıldı: O anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-21 20:26:00 -
Dev balina bir anda patladı! Organları etrafa saçıldı: O anlar anbean kamerada

ABD'de ölü bir kambur balinanın oluşan metan gazı nedeniyle patlayarak organlarının etrafa saçıldığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında ilginç anlar kameraya yansıdı. Bölgede avlanan bir grup balıkçı, ölü bir balina leşiyle karşılaştı. Balıkçılar, ölmüş balinanın içinde biriken metan gazı nedeniyle patlamasını saniye saniye kaydetti.

Pasifik Okyanusu'nda cansız bir kambur balinayı tespit eden bir grup balina gözlemcisi tekneyi balina leşinin yanına yanaştırdı. O anlarda video kaydına başlayan balıkçılar, balinanın ağzından su ve kan fışkırdığı anları kaydetti.

İç organları patladı

Balinanın karnında sıkışan gazın boşalması sonrası balinanın dalak, ince bağırsak ve mide dahil olmak üzere iç organlar infilak etti.

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