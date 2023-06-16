Dev ayakkabı zinciri iflas etti! Şok haber geldi: Kriz patladı, şubeler bir bir kapanıyor

Almanya'nın önemli ayakkabı şirketlerinden birisi olan Reno iflas başvurusu yaptı. 46 yıllık şirketin180 tane şubesi bulunuyordu. Bir dev daha iflasını verdi. İflas eden Alman ayakkabı zinciri Reno tüm şubelerini kapatmaya başladı. İflas silsilesinin Almanya'da devam edecek mi merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...