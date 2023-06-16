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Ekonomi Dev ayakkabı zinciri iflas etti! Şok haber geldi: Kriz patladı, şubeler bir bir kapanıyor
Ekonomi

Dev ayakkabı zinciri iflas etti! Şok haber geldi: Kriz patladı, şubeler bir bir kapanıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-16 22:58:00 - 2023-06-16 23:00:59
Dev ayakkabı zinciri iflas etti! Şok haber geldi: Kriz patladı, şubeler bir bir kapanıyor

Almanya'nın önemli ayakkabı şirketlerinden birisi olan Reno iflas başvurusu yaptı. 46 yıllık şirketin180 tane şubesi bulunuyordu. Bir dev daha iflasını verdi. İflas eden Alman ayakkabı zinciri Reno tüm şubelerini kapatmaya başladı. İflas silsilesinin Almanya'da devam edecek mi merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Giyim alanında faaliyet gösteren liderlerden biri olan Reno'dan kötü haber geldi.

Almanya'da 1977 yılında kurulan ayakkabı mağazaları zinciri Reno iflas başvurusunda bulundu.

Ülke çapında 180 şubesi ve 1100 çalışanı bulunan Reno, 150 şubesini kapatacak. Yeni yatırımcı arayışına giren şirketin, iflas başvurusundan önce bile şubelerinin yarısının faturasını ödeyemediği için elektriklerinin kesildiği kaydedildi. Daha önce de aynı sektörden birkaç firma iflas açıklamıştı.(sabah)

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