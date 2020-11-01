Dev askeri uçak hava sahasını ihlal etti! O ülkenin savaş jetleri havalandı
Çin ordusuna ait bir uçağın Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını ihlal ettiği belirtildi. İhlalin ardından Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edildi, Çin uçağına telsizle ikazda bulunuldu.
Çin ordusuna ait bir uçağın Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği duyuruldu. İhlalden sonra Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edildi, Çin uçağına telsizle uyarı yapıldı.
Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Çin'e ait Shaanxi Y-8 askeri keşif uçağının güneybatıdan hava sahasına girdiği bildirildi.
İhlalden sonra Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edildi, Çin uçağına telsizle ikazda bulunuldu.
Tayvanlı yetkililer, bunun Çin'in 16 Eylül'den beri Tayvan hava sahasına yönelik 31'nci ihlali olduğu, son 8 günde 9 ihlal tespit edildiğini bildirdi.