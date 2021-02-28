Dev anlaşmada Katar da hazır bulundu! Saldırıların sürdüğünü açıkladılar! ‘Ülkeden derhal çekilin’

Taliban, ABD ile imzalanan Doha Anlaşması'nın birinci yılı dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, anlaşmanın önemine ve Afganistan barış sürecinde son sürece vurgu yapıldı.

"Tarihi bir anlaşma"

Taliban, 20 yıllık savaşı bitirmek üzere imzalanan Doha Anlaşması'nın tarihi bir anlaşma olduğunu belirtti.

Anlaşmanın birinci yılı dolayısıyla tüm Afgan halkı ve Taliban mensupları tebrik edildi. Anlaşmayla beraber esirlerin serbest bırakıldığına ve ABD'nin ülkeyi terk etmeyi kabul ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında, Taliban anlaşma sürecinde son durumu 7 ayrı maddeyle özetledi.

Kendilerinin anlaşmadan doğan tüm sorumluluklara bağlı olduklarını vurgulayan Taliban, Doha Anlaşması'nın uygulanmasının Afganistan meselesinin çözümü için tek yol olduğunu kaydetti.

Taliban, ABD'ye de anlaşmanın hükümlerine uyma çağrısında bulundu. Aynı zamanda, anlaşma uyarınca yaptırım listelerinden çıkarılmaları ve tüm esirlerin serbest kalması gibi hükümlerin halen yerine getirilmediğinin altı çizildi. Doha Anlaşması'ndan başka bir yol dayatılmasının, sürecin sona ermesi anlamına geleceği uyarısında bulunuldu.

"Savaşın şiddetini azalttık"

Anlaşma kapsamında kendilerinin savaşın şiddetini azalttığını ve büyük saldırılar düzenlemediklerini belirten Taliban, ABD ve Kabil hükümetinin ise bunu yapmadığını savundu. Drone saldırılarının, kara harekatlarının ve sivilleri hedef alan saldırıların sürdüğü belirtildi.

"Tüm yabancı güçler ülkeyi terk etmeli"

Tüm bunlara rağmen ABD'nin ülkeyi terk etmeye devam etmesinin olumlu bir işaret olduğu ifade edildi. Taliban, tüm yabancı güçlerin Doha Anlaşması'nda belirtilen tarihte ülkeyi terk etmesi gerektiğinin de altını çizdi. ABD, 2021 yılı Mayıs ayında ülkeyi tamamen terk etmeyi taahhüt etmişti.

Katar da hazır bulundu

Uluslararası kamuoyunun, Katar devletinin ve Birleşmiş Milletler'in Doha Anlaşması imza töreninde hazır bulunduğunu ifade eden Taliban, anlaşmanın tamamlanması sağlamanın bu tarafların da sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Mepa News