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Ekonomi Dev anlaşma! İmzalar atıldı: Filomuzu Türkiye'ye emanet ediyoruz, üs bakım hizmeti sunacak
Ekonomi

Dev anlaşma! İmzalar atıldı: Filomuzu Türkiye'ye emanet ediyoruz, üs bakım hizmeti sunacak

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile Sırbistan'ın hava yolu şirketi Air Serbia arasında 5 uçağı kapsayan üs bakım anlaşması imzalandı. Air Serbia Üst Yöneticisi (CEO) Jiri Marek, 'Yaptığımız bu anlaşma ile Airbus filomuzdaki uçakların bakımını THY Teknik AŞ'ye emanet ediyoruz. Bu sürpriz sözleşmenin iki şirket arasında mükemmel bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz.' açıklamasında bulundu. Türkiye'den müthiş hamle...

Yeniakit Publisher
2023-02-03 12:09:00 - 2023-02-03 12:15:06
Dev anlaşma! İmzalar atıldı: Filomuzu Türkiye'ye emanet ediyoruz, üs bakım hizmeti sunacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında ilk uçağın üs bakım çalışmalarına THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı tesislerinde başlandı ve uçağın bakım çıkışı şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

İMZALAR ATILDI: FİLOMUZU TÜRKİYE'YE EMANET EDİYORUZ

Diğer 4 uçağın bakım operasyonları ise ilerleyen aylarda aynı tesislerde yapılacak.

Air Serbia Üst Yöneticisi (CEO) Jiri Marek, "Operasyonel verimliliğimizi artırmak ve yolcularımıza daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu anlaşma ile Airbus filomuzdaki uçakların bakımını THY Teknik AŞ'ye emanet ediyoruz. Bu sözleşmenin iki şirket arasında mükemmel bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

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