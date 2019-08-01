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Dev açılış pazar günü! İki şehrin arası 8,5 saatten 3,5 saate düşecek

İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 8,5 saatten 3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos pazar günü yapılacak açılışla hizmete sunulacak.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:11
Dev açılış pazar günü! İki şehrin arası 8,5 saatten 3,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saat süren ulaşımı, 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bu yol kullanıcılarına önemli ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak" dedi.

Çalışmalar 2011'de başlamıştı

9 saatlik İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek otoyolun maliyeti ise, kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar doları buldu.

Otoyolun çalışmaları 2011 yılında başlatılmıştı. 2020 yılında bitmesi beklenen yol 1 yıl erken tamamlandı. Proje Cumhuriyet tarihinin en önemli projeleri arasında yer alıyor.

Toplam 404 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki toplam uzunluğunun 404 kilometre olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun 20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, Bursa çevre yolu kapsamında yapılmıştı. İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek olan bir otoyol projesi olacak. Mevcut yol, iktidarımızın bölünmüş yol çalışması programının ilk yıllarında, 2000'li yılların başında tamamlanarak hizmete alınmış olan bir projeydi. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve buna bağlı olarak yollarımızdaki artan trafik hacminin daha güvenli, daha konforlu ve daha ekonomik bir şekilde (aktarılacağı) yüksek standartlı bir yol yapmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:11
  1. Bursa
  2. İstanbul-İzmir Otoyolu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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