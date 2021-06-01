Deutsche Bank Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska Türkiye için enflasyon tahminlerini açıkladı. Wietoska, Mayıs’ta enflasyonun yatay kalacağını, yıl sonunda ise yüzde 15 civarına gerileyeceğini öngördü



Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyümesini değerlendirdi.

Wietoska yüzde 7 olan büyüme rakamının yüzde 6.3’lük beklentilerini aştığını, yukarı yönlü sürprizde makine ve ekipman yatırımlarındaki güçlü artışın etkili olduğunu belirtti.

Wietoska “Çeyreklik büyümede mal ve hizmetlerdeki net ihracat çeyreklik büyümede temel belirleyici oldu. Yatırımlar ve net ihracat büyümeyi destekledi. Devasa kredi büyümesi ve istikrarlı kur ilk çeyrekte büyümeye katkı sağlarken dış talep de bu dönemde önemli rol oynadı.” yorumunu yaptı.

Yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yıllık yüzde 19 civarında büyüme beklediklerini belirten Wietoska “son veriler ve hızlı aşılama süreci sonrası bu yıl yüzde 5 - 5.5 civarında büyümeyle tamamlanabilir” tahmininde bulundu.

"Enflasyon yatay kalacak"

Enflasyon tahminlerini de paylaşan Wietoska Mayıs ayındaki tam kapanma nedeniyle enflasyonun yatay kalacağını belirterek ”manşet enflasyon beklentimiz yüzde 17.1, aylık yüzde 1.34. Tam kapanmanın Lira’daki değer kaybı ve kur geçişkenliğinin etkilerini telafi ettiğini düşünüyoruz. Gıda enflasyonu Mayıs ayında da baskı altında olabilir. Mayıs’ta akaryakıttaki vergi artışının enflasyona Mayıs’ta 0.1 puan, Haziran’da 0.2 puanlık etkisi olabilir.

Merkez Bankası’nın toplantısında da belirttiği gibi 3 hafta süren tam kapanma nedeniyle hizmet enflasyonunda düşüş öngörüyoruz. Haziran ayında enflasyonun yüzde 17.5 ile zirve yapmasını, 3. çeyrekte yüzde 17’lerde seyretmesini, Ekim ayında da yüzde 16.5’e gerilemesini bekliyoruz. Yıl sonu enflasyon tahminimiz ise yüzde 15” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon Nisan ayında yıllık yüzde 17.14 olarak kayda geçmişti.