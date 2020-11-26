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Aktüel DEÜ'de hastane mikrobunu tespit eden biyosensör geliştirildi
Aktüel

DEÜ'de hastane mikrobunu tespit eden biyosensör geliştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:32:33 -
DEÜ'de hastane mikrobunu tespit eden biyosensör geliştirildi

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfının desteğiyle araştırmalar yapan öğrenci ekibi, halk arasında hastane mikrobu olarak bilinen "staphylococcus aureus" bakterisini tespit eden biyosensör geliştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Aleyna Yıldız ve Eyüp Kubilay Kozan ile Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Betül Eskiocak'ın kurduğu ve kendilerine "AGON" ismini veren ekip, hastaların hayatını tehdit eden bakteriye ilişkin araştırmalar yaptı.

Araştırmalar sonucunda bakterinin yapay besi ortamında varlığını tespit eden biyosensör geliştirildi.

Biyosensör prototipini üretmek için çalışmalara başlayan ekip, Türk Patent ve Marka Kurumuna da başvurdu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, insan hayatını korumayı ve sağlık alanında önemli ihtiyacı karşılamayı hedefleyen girişimlere önem verdiklerine işaret etti.

Üniversite öğrencilerinden oluşan AGON ekibinin, staphylococcus aureus bakterisinin ortaya çıkardığı olumsuzlukları engellemeye yönelik çabasını da takdir ettiklerini belirten Rektör Hotar, "Gençlerimizin bu tür bilimsel içerikli çalışmaları, gelecekte de hem ülkemizin hem de insanlığın selameti adına son derece kayda değer sonuçlar verecektir. İki üyesi mensubumuz olan ekibin daha başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyor; onları yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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